In Krefeld sind 719 Menschen akut erkrankt : Zwei Tage in Folge: Wieder zwei Corona-Tote

Krefeld Seit Beginn der Epidemie sind 48 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert liegt bei 128. Kurz vor den Weihnachtsferien haben auch weitere Schulen neue Corona-Fälle gemeldet.

Am zweiten Tag in Folge meldet das Gesundheitsamt zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie. Verstorben sind eine Person aus einem Pflegeheim im Alter von etwa 60 Jahren und eine Person über 80 Jahre. Zu Vorerkrankungen ist in beiden Fällen nichts bekannt. Seit Beginn der Epidemie sind somit 48 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In den Krankenhäusern werden inzwischen 55 Krefelder mit Corona-Symptomen behandelt, 17 von ihnen intensivmedizinisch. Fünf Personen werden derzeit künstlich beatmet.