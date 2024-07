Ehrung im Rathaus Zwei Tänzer bringen Krefeld an die Weltspitze des Hip-Hop

„Ist es nicht verrückt, wie wenig in unserer Stadt über diese Erfolgsgeschichte gesprochen wird“, fragte der OB in seiner Rede. „Denn dieser Titel ist eine absolute Sensation. Zwei der besten Tänzer der Welt leben und arbeiten in Krefeld, und sie geben ihr Können und ihre Erfahrungen an viele andere junge Menschen weiter, die in Zukunft vielleicht ähnliche Erfolge feiern können.“ Albov und Chico, zwei Tänzer aus der Area UDC hatten es bis ins Achtelfinale geschafft. „Wenn du an dich selber glaubst und Menschen hast, die dich darin unterstützen, kannst du alles schaffen“, ist Majid Kessabs Philosophie.

Sogar Rivalität überwinden, denn Kessab und Dee waren lange Zeit Konkurrenten, die sich bei Battles nichts geschenkt haben. Jugendzentren seien wichtig als „Orte, an denen junge Menschen einen Treffpunkt finden, wo sie den ‚Raum‘ bekommen, ihre Ideen und Interessen zu verwirklichen“, so Meyer. Gerade im Hip-Hop sei die Szene geprägt von Menschen mit Migrationshintergrund und häufig mit Diskriminierungserfahrungen. „Ich fühle mich sehr zu Hause in Krefeld“, sagte Franky Dee. „Und ich freue mich, dass wir über die Mittel des Hip-Hop Liebe, Kultur und Gemeinschaft verbreiten können.“ Majid Kessab dankte vor allem dem Team des „Café Oje“: „Ihr habt damals an uns geglaubt und habt den Raum länger aufgelassen, damit wir tanzen konnten. Die Zeit im Jugendzentrum war ein ganz großer und prägender Teil meines Lebens. Mit der Tanzschule möchte ich versuchen, ein bisschen davon an die Stadt zurückzugeben. Das Konzept ähnelt dem eines Jugendzentrums: Unsere Türen stehen immer offen.“