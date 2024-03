Landeswettbewerb in Düsseldorf Zwei Sonderpreise Jugend forscht gingen nach Krefeld

Mit Sonderpreisen wurden zwei Krefelder Teilnehmer bedacht: Der Sonderpreis Energiewende und Klimaschutz ging an Mia Lotta Winkler (17) und Sina Marzian (17) vom Gymnasium Fabritianum in Uerdingen für den Beitrag „Von der Sonne geküsst: Gehen Solarenergie und Landwirtschaft Hand in Hand?“ im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Ein weiterer Sonderpreis zum Forschungspraktikum am Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf (Institut für Ressourcenökologie) ging an Lyra Klare (17) vom Gymnasium am Moltkeplatz in Bockum für den Beitrag „Optimierte Herstellung von Hydrogelen mit wasserdispergierbaren Partikeln“