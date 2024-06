Das letzte Sinfoniekonzert der Spielzeit in Krefeld Die Niederrheinischen Sinfoniker trumpfen mit besonderen Solisten auf

Komponisten machen aus fast allem, was ihnen widerfährt, Musik. Und das ist manchmal ein großer Hit. So wie das Doppelkonzert a-Moll op. 102 von Johannes Brahms. Es ist sein letztes Orchesterwerk, 1887 in der Schweiz geschrieben und eine Perle der Spätromantik. Was seine Zeitgenossen bereits fasziniert hat, ist die ungewöhnliche Besetzung mit zwei Soloinstrumenten: Violine und Violoncello. Generalmusikdirektor Mihkel Kütson hat das Werk für das letzte Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker in dieser Spielzeit ins Programm genommen. Zu hören ist es am Dienstag, 25. Juni, und am Freitag, 28. Juni, jeweils ab 20 Uhr im Seidenweberhaus.