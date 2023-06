Am 14. Juni streiken die Apotheken Zwei Krefelder Apotheken öffnen am bundesweiten Streik-Tag

Wegen eines Protesttages gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben am Mittwoch, 14. Juni, viele Apotheken in Deutschland geschlossen. Auch die meisten der 58 Apotheken in Krefeld beteiligen sich an dem Streik. Das bedeutet für die Kunden, dass sie an diesem Tag nicht ohne weiteres an Medikamente kommen. Es wird lediglich einen Notdienst geben, der in der Zeit von 9 Uhr am Mittwoch bis 9 Uhr am Donnerstag geöffnet haben wird, sagt Mareile Schlebes, Inhaberin der Apotheke am Moritzplatz und Sprecherin der Krefelder Apotheker.