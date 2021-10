TV-Gesangs-Contest : Zwei Krefelder bei The Voice of Germany

Wer kann neben Sarah Connor als Coach von The Voice of Germany bestehen? Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding erklären die deutsche Soulqueen zur Favoritin. Foto: dpa/André Kowalski

Krefeld Die 19-jährige Luna und Papa Francesco (52) aus Krefeld wollen am Donnerstag, 14. Oktober, in der Pro-Sieben-TV-Show The Voice of Germany die prominenten Coaches mit ihrer Gesangs-Performance für sich gewinnen. Die Konkurrenz ist groß – darunter eine ESC-Starterin.