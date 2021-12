Zwölf Verdachtsfälle in Quarantäte : Zwei Infizierte – Omikron jetzt auch in Krefeld

Krefeld stehen deutlich schärfe Maßnahmen gegen die vierte Corona-Welle bevor. Derweil nimmt die Zahl der Corona-Toten in der Seidenstadt um sechs Verstorbene zu. Foto: dpa/Michael Buholzer

Update Krefeld Sechs neue Corona-Tote in Krefeld am Freitag. Der Inzidenzwert ist indes wieder etwas gesunken. Er wird nunmehr mit 390,6 angegeben. Am Vortag hatte er noch bei 393,7 gelegen.

Die Unsicherheit wächst in Krefeld: „In Krefeld sind die ersten zwei Fälle der neu aufgetretenen Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden“, sagt Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen. In zehn weiteren Fällen werden noch Überprüfungen durchgeführt, doch die Experten des Helios-Klinikums sind sicher, dass es sich auch bei diesen Infektionen um die neue Variante handelt. „Tatsache ist, dass es Delta nicht ist“, so Sabine Lauxen. „Daher kann es mit höchster Wahrscheinlichkeit nur Omikron sein.“ Alle betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, keine ist im Krankenhaus. Lauxen: „Wir werden die Quarantäne 200 Prozent kontrollieren.“ Omikron könnte „noch ansteckender sein und auch Geimpfte und Genesene leichter infizieren“ so die Sorge der Experten.

Die Corona-Zahlen in Krefeld steigen rasant: Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Krefeld liegt mittlerweile bei 17.106 (Vortag: 16.952). Laut hat das städtische Gesundheitsamt dem RKI sechs weitere Todesfälle gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie verstarben 206 Menschen in Krefeld im Zusammenhang mit Covid-19. Der Inzidenzwert für Krefeld ist indes wieder etwas gesunken. Er wird nunmehr mit 390,6 (Vortag: 393,7) angegeben. Krefeld stehen deutlich schärfe Maßnahmen gegen die vierte Corona-Welle bevor. Bund und Länder einigten sich am Donnerstag auf bundesweit einheitliche Maßnahmen wie eine 2G-Regelung im Einzelhandel. Mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf - wie Supermärkte - dürfen dann nur noch Geimpfte oder Genesene in Läden.„Wir haben ein umfangreiches Paket beschlossen, um die vierte Welle zu brechen. #NRW wird es zeitnah & konsequent umsetzen“, kündigte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in einem Tweet an.