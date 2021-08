Evakuierung beginnt : Zwei Weltkriegsbomben werden in Krefeld-Bockum heute Abend kontrolliert gesprengt

Krefeld Im Krefelder Stadtteil Bockum sind zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Autobahn 57 wird ab 18.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst hat am heutigen Mittwoch auf dem früheren Kasernengelände zwischen der der Emil-Schäfer-Straße und der Bethelstraße zwei Fünf-Zentner-Weltkriegsbomben entdeckt. Die Sprengsätze sind in einem stark verrotteten Zustand. Sie können deshalb nicht entschärft werden, teilte die Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Areal sei nicht besonders dicht besiedelt. Es bestehe aus einem Friedhof, einem Gewerbegebiet mit Warenhäusern und Wohnen an der Bethelstraße. 355 Männer, Frauen und Kinder müssten ihre Häuser verlassen. Sie könnten mit einem Pendelbus zum Deutschen Roten Kreuz nach Bockum gebracht werden, um dort abzuwarten. Bis 18.30 Uhr solle die Evakuierung in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle herum erfolgt sein. Die Feuerwehr werde die Evakuierung in dem entsprechenden Bereich begleiten und koordinieren. Unterstützt würden die Einsatzkräfte durch den kommunalen Ordnungsdienst, so ein Feuerwehrsprecher.