Sieben-Tage-Wert steigt auf 84 : Zwei Beamte der Krefelder Feuerwehr mit Corona infiziert

Zwei Beamte der Feuerwehr sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden, sechs müssen in Quarantäne. Das Foto zeigt die Feuerwache in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld + + 53 neue Corona-Fälle + + 7-Tage-Inzidenz steigt von 76 auf 84 + + Diagnosezentrum mit neuen Öffnungszeiten + + Crefelder Weihnachtsmarkt abgesagt + + jetzt drei Intensiv-Patienten + + Plakatkampagne der Werbegemeinschaft + +

Jetzt hat es auch die Feuerwehr erwischt: In der Hauptfeuerwache sind zwei Beamte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Da sich trotz strenger Hygienemaßnahmen bei der Feuerwehr Kontakte im Einsatzdienst nicht immer vermeiden ließen, sei in Absprache mit dem Fachbereich Gesundheit sofort begonnen worden, die Kontakte der beiden Beamten innerhalb der Feuerwehr zu ermitteln, teilte die Stadt gestern mit.

Aufgrund dessen sei für sechs weitere Einsatzkräfte häusliche Isolation angeordnet worden. Sie wurden im Diagnosezentrum abgestrichen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Die Feuerwehr hat schon im Frühjahr Maßnahmen festgelegt, um Personalausfälle durch Erkrankung oder Isolation von Mitarbeitern zu kompensieren. Hier wird die Freiwillige Feuerwehr verstärkt eingesetzt werden, falls durch einen erhöhten Krankenstand die Wachstärke der Berufsfeuerwehr übermäßig geschwächt wird.

Die neuen Zahlen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt in Krefeld weiter deutlich: Am Freitag, 23. Oktober, 0 Uhr, vermeldete der städtische Fachbereich Gesundheit 53 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl bestätigter Fälle liegt damit bei 1382, genesen sind mittlerweile 1052 Personen, acht davon wurden am Freitag als neu genesen vermeldet. Aktuell infiziert sind nach den dem Fachbereich Gesundheit vorliegenden Daten in Krefeld 302 Personen, am Vortag waren es noch 257 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner, steigt mit der neuen Entwicklung weiter deutlich an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diesen Wert für Krefeld am Freitag mit 84 an, am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 76 gelegen.

Intensiv-Patienten

Auch die Zahl der Intensivpatienten aus Krefeld im Krankenhaus steigt weiter: Vier Krefelder Intensivpatienten wurden aus den Krankenhäusern gemeldet, am Vortag waren es noch zwei Patienten. Drei Patienten müssen aktuell beatmet werden. Insgesamt liegen zehn Patienten aus Krefeld im Krankenhaus. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Krefeld 28 Personen mit Corona-Symptomen gestorben.

Entwarnung im Kunigundenheim

Nachdem eine Bewohnerin des Kunigundenheims in Uerdingen nach einer Rückkehr aus dem Krankenhaus einen positiven Corona-Test hatte, seien inzwischen weitere Bewohner sowie Caritas-Beschäftigte der Einrichtung getestet worden. Das erfreuliche Ergebnis: Die Ergebnisse seien negativ. teilte die Caritas Krefeld gestern mit.

Aggressivität bei Kontrollen

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Fußgängerzonen wird mittlerweile von einem Großteil der Bürgerschaft rücksichtsvoll befolgt. Die Stadtverwaltung hat in den entsprechenden Bereichen Plakate angebracht, die auf die Regeln hinweisen. Der Kommunale Ordnungsdienst hat am Donnerstag in der Innenstadt noch insgesamt 164 Personen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht angesprochen. Nach der ersten Ansprache zeigten sich die Personen einsichtig, Bußgelder mussten nicht ausgesprochen werden. Ferner kontrollierte der Kommunale Ordnungsdienst in Gastronomiebetrieben, ob die Regeln der Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr eingehalten werden. Es wurden auch hier keine Verstöße festgestellt.

Diagnose-Zentrum

Der Service im Corona-Diagnosezentrum an der Schwertstraße 80 wird deutlich erweitert. Ab sofort kann man sich für Abstrich-Termine auch online unter dem Link https://tevis.krzn.de/tevisweb350/select2?md=12 anmelden. Dabei kann der Nutzer einen Zeitraum wählen, an dem eine Testung vorgenommen werden soll. Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass der erste Anruf der Betroffenen bei Symptomen und Coronaverdacht weiterhin beim Hausarzt eingehen sollte.

Neue Öffnungszeiten

Ab Montag 26. Oktober, werden die Öffnungszeiten des Diagnosezentrums deutlich ausgeweitet. Auch an den Wochenenden ab Samstag, 31. Oktober, ist das Diagnosezentrum dann besetzt. Künftig wird es somit an sieben Tagen in der Woche von 7 bis 21 Uhr Abstriche vornehmen. Dem Deutschen Roten Kreuz als Betreiber wird so die Möglichkeit geboten, erweiterte Zeitkorridore für Termine anzuberaumen, so dass es zu weniger Begegnungen kommt. Neben der stationären Testkapazität mit drei Teams wird es künftig ein festes mobiles Team geben, das Einrichtungen besuchen und Screenings vornehmen kann.

Der Crefelder Weihnachtsmarkt – nicht zu verwechseln mit dem Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld“ des Stadtmarketings – wird abgesagt. Dies erklärte am Freitag die Firma Thommessen als Veranstalter des Crefelder Weihnachtsmarktes. Zuvor hatte das Stadtmarketing erklärt, auf jegliches Gastro-Angebot zu verzichten. „Wir mussten eine Entscheidung treffen, und wir haben zum Schutz der Gesundheit der Besucher des Crefelder Weihnachtsmarktes 2.0 An der Alten Kirche diese nun getroffen“, erklärte dazu am Freitag Alice Thommessen auf Anfrage unserer Redaktion. „Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Coronavirus keine Pause macht und die Epidemie nicht nur andauert, sondern uns alle gerade mit besonderer Härte trifft.“ Oberste Priorität sei, dass Besucher, Händler und Mitarbeiter gesund blieben. „Wir möchten keine zusätzlichen Ansteckungsquellen schaffen. Daher verbleibt uns als einzig verantwortungsbewusste Möglichkeit der Entschluss, den Crefelder Weihnachtsmarkt 2020 an der Alten Kirche abzusagen.“ Thommessen appelliert, sich darauf zu besinnen, dass Gesundheit das wichtigste und höchste Gut sei und alle gehalten seien, alles dafür zu tun, um sie zu erhalten. „Auch ist uns wichtig, die Risikogruppen entsprechend zu schützen und nicht Träger des Coronavirus zu werden, was bei einer Durchführung eines Weihnachtsmarkts auf relativ kleinem Raum durchaus der Fall sein könnte.“

Da auch in den Nachbarstädten (Düsseldorf, Duisburg, Moers) zunehmend Weihnachtsmärkte abgesagt werden, war dem Unternehmen die Gefahr zudem zu groß, dass es weiteren Zulauf nach Krefeld gegeben hätte, was bei der Pandemie-Entwicklung nicht zu verantworten sei.

„Selbst mit den vorgeschriebenen Einschränkungen hätten wir nicht mit Sicherheit garantieren können, dass der Weihnachtsmarkt keine Quelle der Ansteckung würde“, so Thommessen weiter. „Wir können als Publikumsmagnet den Besucherandrang vor dem Markt nur sehr schwer steuern, zum anderen hat die Erfahrung der letzten Wochen gezeigt, dass sich die Besucher nicht immer konform mit den Auflagen zum Coronavirus verhalten.“ Zudem sähen sich die Veranstalter in der Pflicht, darauf zu achten, dass auch das finanzielle Risiko bei Durchführung eines Weihnachtsmarkts mit den geforderten Auflagen zu hoch ist. „Wir hoffen, dass wir uns alle gesund auf dem neuen Crefelder Weihnachtsmarkt 2.0 am Platz An der Alten Kirche in 2021 wiedersehen“, so Thommessen abschließend.

Plakatkampagne