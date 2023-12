Zweckentfremdungssatzung auf Prüfstand Stadt will Haus-Eigentümer notfalls zwingen

Leer stehende Ladenlokale fallen Passanten meist auf Anhieb ins Auge. Bei ungenutzten Wohnungen hat Otto Normalbürger kaum eine Möglichkeit, sich einen Eindruck zu verschaffen. Die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld wollte es genauer wissen, und stellte eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung. Wie ist die Situation, und was kann die Kommune in Anbetracht des Wohnungsmangels gegen Leerstände tun?