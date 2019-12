Nikolaus-Tradition : Zwarte Pieten bringen gute Laune mit

Hunderte erwarteten gestern am Uerdinger Rheinufer die Ankunft des Heiligen Nikolauses und seiner Traditionsgesellen. Die sorgten mit Musik und Engagement für die gute Laune. Foto: Fabian Kamp/Fabian kamp

Krefeld Die niederländische Nikolaus-Tradition färbt seit Jahrzehnten in den Krefelder Stadtteil Uerdingen ab.

Die Schifffahrt des Sinterklaas entspricht der niederländischen Interpretation, die mit der Landesgeschichte verbunden ist. Im vierten Jahrhundert war der heilige Nikolaus Bischof der kleinasiatischen Stadt Myra gewesen. Als die Osmanen das Gebiet später erobert hatten, schmuggelten Kaufleute der süditalienischen Stadt Bari die Gebeine des christlichen Bischofs von Myra in ihre Stadt, die zum Königreich Sizilien gehörte und von den spanischen Habsburgern regiert wurde. Daher kommt der niederländische Sinterklaas mit dem „Pakjesboot Nr. 12“ aus Spanien und reitet auf seinem weißen Schimmel „Amerigo“ durch die Stadt.

Eine „Pietition“ 2011 auf Facebook ergab aber eine Million Stimmen, das traditionelle Aussehen des Zwarten Piets beizubehalten, gegenüber 7000 Stimmen, die mit Rücksicht auf den wachsenden Anteil dunkelhäutiger Menschen in den Niederlanden die Pieten abschaffen wollten. Die Venloer Pieten sprechen sich eindeutig dafür aus, die althergebrachte Form ihres Auftretens beibehalten zu wollen.

Drei Wochen dauert die Nikolauszeit in den Niederlanden. Zwei davon sind bereits vergangen. Dennoch zeigte Sinterklaas bei seinem Besuch in Uerdingen keine Ermüdungserscheinungen. „Mir macht das großen Spaß“, bekannte er, „noch eine Woche, dann habe ich Geburtstag.“ Die Zwarten Pieten sind ein Relikt aus der Zeit, als die Niederländer noch Kolonien hatten. Aus den anfänglich etwas einfältig dargestellten Zwarten Pieten wurden im Laufe der Jahre lustige, harlekinartige Gesellen, die mit den Kindern allerhand Schabernack treiben. Dennoch ist die Diskussion in den Niederlanden noch nicht abgeklungen, ob die geschwärzten Gesichter der Pieten nicht eine Form von Rassismus bedeuteten.