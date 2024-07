Mehrere Faktoren kommen zusammen Zurzeit herrscht „Restaurant-Notstand“ in Krefeld

Natürlich spielt auch die übliche Urlaubspraxis eine Rolle, wonach Angestellte mit Kindern nur in den Schulferien wegfahren können. Beide Faktoren kommen nun zusammen. Die Folge: „Restaurants, Biergärten und Cafés müssen insgesamt länger schließen und bleiben so teils bis zu drei Wochen in den Betriebsferien geschlossen“, erläutert Arabatzis.