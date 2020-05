Erkrankungen in Krefeld : Rückenschmerzen – Alarm der Seele

Krefeld Die AOK-Auswertung der Daten für 2019 zeigt: Die Volkskrankheit „Ich hab Rücken“ signalisiert vielfältige Belastungen. Die Arbeitswelt wird anstrengender, schneller, komplexer. Gefordert ist eine neue Achtsamkeit. Sonst wird man krank.

Auch wenn Corona die Schlagzeilen beherrscht: Es sind andere Punkte, die seit geraumer Zeit über Gesundheit und Krankheit entscheiden. Bei einem Gespräch mit AOK-Experten über die Krankheitsdaten 2019 kommt man am Ende zu einem grundsätzlichen Thema: Unsere Arbeitswelt wird seit Jahren komplexer, verändert sich schneller, verdichtet sich durch Effizienzsteigerung immer mehr – und sorgt damit für Belastungen, vor denen sich mancher regelrecht in Krankschreibungen flüchtet. Mit „feiern“ hat diese Art des „Krankfeierns“ nichts zu tun, es ist nach Einschätzung der Fachleute ein Alarmsignal. Matthias Czarny vom AOK-eigenen Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung plädiert dann auch für eine neue Kultur der Achtsamkeit in Unternehmen: „Erfährt ein Arbeitnehmer Druck, sucht er nach Bewältigungsstrategien – eine kann die Flucht in die Arbeitsunfähigkeit sein.“ Es sei wichtig, dass Unternehmen darauf reagierten; Mitarbeiter müssten bei Veränderungen mitgenommen und nicht einfach durch immer noch mehr Druck getrieben werden: „Wichtig ist“, sagt Czarny irgendwann, „dass in Führungsetagen auch Leute sind, die Menschen mögen.“

Berühmter Indikator für seelischen Druck kann das sein, was Hape Kerkeling mit „Ich hab Rücken“ auf den Begriff gebracht hat. „Nicht jeder, der Rückenschmerzen hat, hat etwas mit der Bandscheibe“, betont Czarny, „unspezifische Rückenschmerzen können auch psychosomatische Ursachen haben. Erwiesen ist, dass bei hoher Stressbelastung die Muskelanspannung zunimmt. Das kann dann zu Verkrampfungen führen.“ Rückenschule reicht dann nicht; man sollte auch die Stressfaktoren in den Blick nehmen. Rückenschmerzen können eben auch ein Alarmsignal der Seele sein.

Gleichwohl können sie auch physische Belastungen anzeigen. Krefeld liegt in der entsprechenden Rangliste der Städte an Platz sechs. Statistisch gibt es bei den Krefelder AOK-Versicherten 18,9 solcher Fälle pro 100 Versicherungsjahre (zur besseren Vorstellung: bei 100 Personen, die ein Jahr bei der AOK versichert sind, haben 19 unspezifische Rückenschmerzen). Spitzenreiter ist Mönchengladbach mit 21,2, gefolgt von Remscheid (19,9), Solingen (19,7) und Duisburg (19,6). Auffällig ist, dass die Spitzengruppe mit Krefeld stark von industriellen Arbeitsplätzen geprägt ist.

Die meisten krankheitsbedingten Fehltage resultierten 2019 aus der Diagnosegruppe „Muskel/ Skelett“, die das Krankheitsgeschehen in Krefeld wie in den vergangenen Jahren dominierte. An zweiter Stelle folgten „Psychische Erkrankungen“ (bei leicht gestiegener Zahl an Fehltagen: plus 2,2 Prozent). Psychische Erkrankungen sind eben bei relativ geringer Fallzahl langwierig in der Behandlung.