Puppentheater : „Fifty Shades of Gretel” in Hüls

Erotische Anspielungen inbegriffen: Im ausverkauften Vorstellungsaal des Puppentheaters Blaues Haus unterhielten Volker Schrills und Stella Jabben mit ihrem witzigen „50 Shades of Gretel“ die Zuschauer. Das Theater liegt an der Tönisberger Straße 64; Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.theaterblaueshaus.de. Foto: Mark Mohnik/Mark Mocnik

Im Puppentheater Blaues Haus in Hüls hatte eine Parodie auf den Erotik-Bestseller „Fifty Shades of Grey“ Premiere.

Von Sophie Hanel

Beziehungsprobleme zwischen Kasper und Gretel, eine demente Großmutter, die jeden Moment den Einmarsch der Russen wittert, ein skeptisches Krokodil, das Veränderung im Theater fordert, Seppel, in den große Hoffnung gelegt wird, und der neue Räuber, der auf Männer steht. Das Potpourri deutscher Prototypen in „Fifty Shades of Gretel“ prallt aufs 21. Jahrhundert. Warum das Stück erst ab 16 Jahren ist, wird gleich zu Anfang klargestellt. Der Titel bezieht sich natürlich auf „Fifty Shades of Grey“, den kommerziell überaus erfolgreichen US-Erotikfilm aus dem Jahr 2015, in dem Sex und Leidenschaft, Fesseln und Peitschen eine dominierende Rolle spielen.

Im ausverkauften Vorstellungssaal des Blauen Hauses in Krefeld wurde das Publikum am Freitag scherzhaft unterhalten. Mit viel Witz und Ironie über die Theaterwelt der „Metropole Hüls“ wurden die Zuschauer durch die amüsanten Ereignisse hinter den Kulissen des Kasper-Ensembles geführt, das mittlerweile am Abgrund steht und sich der traurigen Realität stellen muss: „Danach kommt nur noch das Dschungelcamp“, heißt es. Veränderungen sollen her, doch Kasper wehrt sich. Er will sich nicht verändern, zumal es mit Gretel nicht mehr so läuft und er eher Beziehungsarbeit wittert. Während Gretel also loszieht, um nach Lösungen zu suchen, beginnen Räuber, Seppel und Krokodil zuhause die Revolte. Die Großmutter, die mittlerweile etwas „tri tra trulala unter der Haube“ ist, flieht in den Schutzraum einfacher rechtspopulistischer Wahrheiten.

Gespielt und gesprochen werden die Puppenfiguren von Stella Jabben und Volker Schrills, die beide bereits in jungen Jahren fasziniert waren von der Welt des Theaters. Doch nicht nur das Schauspiel wurde gelobt, sondern auch die Puppen selbst, die von den Darstellern gebaut werden. In einer kleinen Werkstatt direkt im Eingangsbereich des Blauen Hauses wird sich intensiv dem Figurenbau gewidmet, und man erhält einen Eindruck davon, was es heißt, sein Hobby zum Beruf zu machen.

Ein besonderer Dank am Ende des Stückes galt auch René Linke, der für Regie und Text zuständig war. Gelungene Wortspiele bestätigen die hohen Erwartungen des Publikums. „Das ist echt klasse, ich finde das sehr gut gemacht“, bestätigen Freunde des Theaters. „Interessant sind vor allem diese unterschiedlichen Perspektiven und der Wechsel zwischen den Figuren.“ Auch für Getränkeversorgung und Snacks wurde vor und nach dem Stück gesorgt.