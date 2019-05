Klima Streik in Krefeld : „Viele junge Leute kennen ihren CO2-Fußabdruck“

Info

Demonstration: Zum globalen Klimastreik findet heute in Krefeld eine „Fridays for Future“-Demonstraton statt, und zwar ab 11 Uhr, am Hauptbahnhof. Dann geht es über den Ostwall, Südwall, Hoch- und Rheinstraße, Ostwall, Nordwall, Westwall. St.-Anton-Straße zum Rathaus. Am Hauptbahnhof und am Rathaus sind Kundgebungen geplant. Zur Teilnahme eingeladen sind alle Generationen.