Solistische Leistungen : Zum siebten Mal: „Bühne frei“ im Seidenweberhaus

Krefeld Mehrere junge Künstler stellten sich gemeinsam mit einem Berufsorchester vor.

Es waren schwere Stücke, die zu bewältigen waren. Der 2010 geborene Philipp Chernomor kam mit dem ersten Satz des neunten Violinkonzerts des Belgiers Charles-Auguste de Beriot, einem typischen Virtuosenkonzert. Es geht in die höchsten Lagen, die Doppelgriffe haben es in sich, und auch bogentechnisch wird viel verlangt. Und in so jungen Jahren mit einem Sinfonieorchester aufzutreten, ist auch kein leichtes Vorhaben. Um so mehr Anerkennung verdient es, mit welcher Unbefangenheit sich der junge Geiger dieser schweren Aufgabe stellte und wie gut er sie bewältigte.