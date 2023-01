Zum dritten Mal Rathaussturm in Bockum fällt aus

Wer an Altweiber das Rathaus stürmen möchte, muss sich in diesem Jahr auf das Rathaus am Von-der-Leyen-Platz beschränken, denn das Bockumer Rathaus steht aus organisatorischen Gründen erst Altweiber 2024 wieder zur Verfügung für den Rathaussturm. Dies erklärte jetzt die Bezirksvorsteherin von Krefeld-Ost, Katharina Nowak (SPD). „Wir wünschen allen Jecken eine schöne Karnevalszeit und freuen uns viele von Ihnen beim Straßen- und Sitzungskarneval zu treffen“, heißt es weiter. Hintergrund für die Absage: Der traditionelle Rathaussturm in Bockum wird von der Bezirksvertretung organisiert. In diesem Jahr habe man abgewartet, wie sich das Rathaus in Krefeld-City entscheiden würde – ob man also einen Rathaussturm feiert oder mit Blick auf die abklingende, aber eben noch nicht ganz verschwundene Corona-Pandemie noch einmal aussetzt. Als Krefeld dann entschieden habe, normal zu feiern, sei es für die Bockumer plötzlich knapp geworden mit der Organisation. „Einige aus unseren Reihen mussten dann noch absagen, weil sie arbeiten mussten, und so haben wir uns schließlich entschieden, lieber gar nicht als halbgar zu feiern“, erläuterte Nowak auf Anfrage.