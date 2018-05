Krefeld: Zum achten Mal Kino Open Air auf der Rennbahn

Krefeld Die Stadtwerke Krefeld engagieren sich inzwischen zum achten Mal für das SWK-Open-Air-Kino. Etwa 80 Prozent der Filme im vergangenen Jahr waren im Vorverkauf bereits ausverkauft. Auch diesmal flimmern wieder Blockbuster und kleine Perlen der Filmgeschichte über die große Leinwand. Es beginnt am 16. Juli und endet am 26. August auf der Krefelder Galopprennbahn.

Besitzer der SWK-Card profitieren beim SWK-Open-Air-Kino wie in den Vorjahren von einem vergünstigten Eintritt. Denn sie zahlen nur acht Euro, statt der sonst üblichen zehn Euro plus ein Euro VVK-Gebühr, wenn sie sich die Kinokarte im Vorverkauf im SWK Service-Center an der Hochstraße oder an der Abendkasse sichern. Die Rabattierung gilt für maximal zwei Erwachsene und die auf der SWK-Card eingetragenen Kinder.