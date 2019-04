Krefelder Geschichte : Der Mann, der Krefeld den Pietismus brachte

Eine Original-Handschrift von Gerhard Tersteegen: Diesen Brief bewahrt das Stadtarchiv Krefeld auf. Foto: Stadtarchiv Krefeld/Stadtarchiv Krefeld, Repro Christina Schulte

Krefeld Heute vor 250 Jahren starb Gerhard Tersteegen. In Krefeld hinterließ der Dichter und Laienprediger tiefe Spuren.

Vor 250 Jahren starb der Laienprediger und Dichter Gerhard Tersteegen in Duisburg. Ein Bild von ihm kann man sich nur aus den erhaltenen Schriften und Dichtungen machen: Tersteegen hat es immer abgelehnt, dass man ihn porträtiere. So jedenfalls heißt es in einem Buch, das Mülheim zu seinem 200. Todestag veröffentlichte. Wer war dieser Mann, der in Krefeld sehr große Wirkung auf seine Zeitgenossen gehabt hat?

Gerhard Tersteegen wurde 1697 in Moers geboren, das damals zum Oranischen Herrschaftsgebiet gehörte. Schon 1703 verstarb sein Vater. Tersteegen hatte fünf ältere Brüder und zwei Schwestern. Eine von ihnen wurde 100 Jahre alt.

Info Textdichter von „Ich bete an die Macht der Liebe“ Gerhard Tersteegen war Dichter und Laienprediger Geboren am 25. November 1697 in Moers Gestorben am 3. April 1769 in Mülheim an der Ruhr Er galt als bedeutender Kirchenlieddichter seiner Zeit, bekannt ist vor allem „Ich bete an die Macht der Liebe“

Tersteegen besuchte die Moerser Lateinschule, lernte auch Griechisch und Hebräisch. Einer seiner Lehrer schlug ihn zum Studium vor, da er seine Begabung erkannte. Seine Mutter konnte die Mittel dazu nicht aufbringen und schickte den 16-Jährigen zu einem Onkel nach Duisburg in eine kaufmännische Lehre. Danach gründete Tersteegen ein eigenes Geschäft, zog sich allerdings zwei Jahre später daraus zurück.

Er wurde zunächst Leineweber, später Seidenbandweber, da er körperlich eher schwach war. Tersteegen lebte in großer Armut und Bescheidenheit. Er war geprägt von einem Erweckungserlebnis, also einer Bekehrung, mit der eine praktische christliche Lebensweise mit deutlicher Hinwendung zu Jesus und zur Nächstenliebe einherging. „Das Leben galt der Versenkung in Jesus Christus, war bestimmt durch meditative Frömmigkeit“, “ heißt es in der Krefelder Stadtgeschichte.

Tersteegens Theologie ist dem Pietismus zuzuordnen, einer Reformbewegung im Protestantismus. „Auf der Suche nach Lebenslösungen schloß man sich in Konventikeln zusammen“, schreibt Ursula Broicher in der Stadtgeschichte. Geistiger Austausch fand in kleinen Zirkeln statt, über Briefe und auch in Predigten.

Tersteegen predigte am Niederrhein und in Holland; er besuchte mehrfach Krefeld oder erhielt Besuch von dort. Am 25. August 1751 kam er nach Krefeld in die Mennonitenkirche. Bis zu 700 Zuhörer, zumeist Reformierte, sollen seiner Predigt zugehört haben. Es war die einzige Predigt, die er je in einer Kirche gehalten hat.

Gerhard Tersteegen unterhielt einen regen Briefverkehr mit vielen Menschen, von seinen Briefen sind zahlreiche erhalten. Da viele Menschen ihm in ihren Schreiben sehr persönliche Gedanken und Erlebnisse anvertrauten, hat Tersteegen diese Briefe allesamt vernichtet. In Krefeld korrespondierte er in seiner gestochenen Schrift mit Maria von der Leyen, den Eheleuten Stetius, Johann Lobach, Arnold Goyen und anderen.