Zitiert : Das sagen der KFC und Ponomarev

Krefeld Der KFC Uerdingen äußerte sich am Tag nach der Ratssitzung zu der Entscheidung, den Kostenrahmen für die Sanierung der Grotenburg nicht aufzustocken. Auch Mikhail Ponomarev gab eine persönliche Anmerkung ab.

Der KFC Uerdingen äußerte sich am Tag nach der Ratssitzung folgendermaßen zu der Entscheidung, den Kostenrahmen der Sanierung nicht von 10,5 auf 17,8 Millionen Euro aufzustocken:

„Der Verein ist Mikhail Ponomarev für sein Engagement zu größtem Dank verpflichtet. Gemeinsam haben wir zwei Aufstiege sowie einen Pokalsieg erlebt und spielen die dritte Saison in der Dritten Liga. Aktuell laufen konstruktive Gespräche mit potenziellen Investoren, die schon bald positiv abgeschlossen werden könnten. Nichtsdestotrotz stellt die aktuelle Situation, vor allem durch die Corona-Pandemie, alle Vereine vor große Herausforderungen. Hinter den Kulissen arbeiten alle unermüdlich an einem gesunden und langfristigen Fortbestand unseres Traditionsvereins.

Um diesen Fortbestand nachhaltig zu sichern, ist eine eigene Heimstätte alternativlos. Aus diesem Grunde ist die Entscheidung des Stadtrates, die Mehrkosten der Sanierung des Grotenburg-Stadions – trotz der großzügigen Beteiligung des Bundes in Millionenhöhe – nicht freigeben zu wollen und den Umbau mindestens zu verzögern, für den KFC Uerdingen ein Schlag ins Gesicht. Seit drei Jahren leidet unser Klub im Exil und wartet darauf, wieder in seine Heimstätte zurückkehren zu dürfen. Viele der Herausforderungen, vor denen der KFC steht, resultierten nicht zuletzt aus der Tatsache, dass der Verein keine Heimat und aus diesem Grund hohe Kosten für externe Spielstätten zu tragen hat. Die Entscheidung des Rates macht die Gespräche um die zukünftige Gestaltung des KFC nicht einfacher.

Neue Debatte um die Zukunft der Grotenburg in Krefeld

Mikhail Ponomarev und der KFC Uerdingen : Neue Debatte um die Zukunft der Grotenburg in Krefeld

Zum Abschluss eine persönliche Anmerkung von Mikhail Ponomarev: „Ihr könnt uns Folgendes glauben: Spieler, Mitarbeiter und Führung des KFC Uerdingen geben alles für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins. Daher meine eindringliche Bitte an Fans, Umfeld und Medien: Gebt uns die Chance, den Verein für die Zukunft aufzustellen. Schreibt uns nicht nieder. Was wir gerade am meisten brauchen, ist ein wenig Verständnis, etwas Geduld – und vor allem unsere Grotenburg.“