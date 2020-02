Zukauf : Jagenberg AG aus Krefeld verstärkt ihre Sparte für Maschinenbau

Krefeld Die Jagenberg AG aus Krefeld hat ein Unternehmen übernommen, um ihre Maschinenbausparte zu stärken.

Die Jagenberg AG mit Sitz in Krefeld ist eine Führungsholding, die in den Geschäftsbereichen Maschinenbau und Technische Textilien aktiv ist. In den 23 operativen Beteiligungsunternehmen, zu denen auch die Firma Lebbing engineering & consulting GmbH gehört, sind derzeit rund 1500 Mitarbeiter in Europa, Asien und den USA beschäftigt.