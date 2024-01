Nachwuchs bei bedrohter Tierart Weißes Affenbaby im Krefelder Zoo geboren

Die Mantelaffen, die der deutsche Forscher Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell 1835 erstmals wissenschaftlich beschrieb und die in der ehemaligen DDR eine 20-Pfennig-Briefmarke anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Dresdener Zoos zierten, leben in freier Wildbahn in Zentralafrika. Ihr Lebensraum erstreckt sich von Nigeria bis Äthiopien, Kenia, Uganda und Tansania. Für die Menschen in Äthiopien und Kenia gelten die schwarz-weißen Mantelaffen, die in tief gelegenen tropischen Regenwäldern bis hin zu Bergwäldern in Höhen von 3000 Metern wohnen, als Wächter des Waldes (hierzulande ist dies übrigens der Eichelhäher). Ihr Fell wird etwa von den Massai für traditionelle Bekleidung oder Kopfputz verwendet. Manchmal werden sie wegen ihres Kopfhaares auch „Mönch“ genannt. Und auf noch eine lokale Besonderheit weist der Zoo hin: In einem kleinen Gebiet am Mount Kenya leben in Höhen über 2000 Meter Guerezas, die ihr ganzes Leben schneeweiß bleiben. Die Ursache dafür ist bisher nicht gefunden worden.