Zuchterfolg im Krefelder Zoo : Scharlachspinte haben nach acht Jahren wieder Jungtiere

Die Scharlachspinte haben erstmals seit acht Jahren Nachwuchs. Foto: Rudi Simon

Krefeld Auf diesen besonderen Zuchterfolg wurde im Vogelhaus des Krefelder Zoos lange hingearbeitet: Erstmals seit 2014 gibt es bei den Scharlachspinten, einem afrikanischen Bienenfresser, wieder Nachwuchs.

(RP) Sieben Jungvögel sind inzwischen flügge und nur noch an der blasseren Farbe ihres Gefieders von den elf Altvögeln zu unterscheiden. Die Vögel fallen in der Afrika-Voliere wegen ihres metallisch rot, grün und blau glänzenden Gefieders auf.

Bei den Jungvögeln ist auch eine Handaufzucht namens Karlo dabei. Im Mai hatten die Tierpfleger in der Voliere ein Ei im Sand entdeckt. Es wurde im Brutkasten ausgebrütet, und nach dem Schlupf fütterten die Tierpfleger den Jungvogel mit Mehlwürmern, Fliegen, Eintagsfliegen und Heimchen. Normalerweise sind Handaufzuchten bei Vögeln sehr schwierig, weil sie sich häufig auf den Menschen prägen. Bei Scharlachspinten sei das kein Problem, gab eine Zoosprecherin an. Sie entwickelten keine Bindung an ihre Pfleger und könnten ohne Schwierigkeiten in die Kolonie integriert werden. Karlo sei inzwischen nicht mehr von den anderen Jungvögeln zu unterscheiden.

Für den Zuchterfolg ist eine Krefelder Besonderheit maßgeblich verantwortlich. Ähnlich wie Eisvögel sind Scharlachspinte Höhlenbrüter. Ihre Bruthöhlen graben sie in lehmige Uferböschungen. Damit die Tiere auch im Vogelhaus dieses natürliche Verhalten ausleben können, wurde in der Afrikavoliere eine beheizte, befeuchtete Ufersteilwand aus einem Sand-Löß-Gemisch errichtet. Selbstständig graben die Vögel mit ihren Füßen bis zu einen Meter lange Brutröhren. In der Krefelder Lößwand sind aktuell vier Höhlen genutzt. Die Jungtiere wachsen in vollständiger Dunkelheit heran, trotzdem bilden sie keine Rachitis aus, die durch den Mangel an UV-Licht gefördert wird. Ebenso können die Jungvögel in den Höhlen nicht das Fliegen erlernen. Kurz vor dem Flügge werden, sitzen sie einige Zeit an der Öffnung der Höhle und beobachten die anderen Tiere. Irgendwann fliegen sie einfach los.