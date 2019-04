Artenschutz im Krefelder Zoo : Rettung für den „Feuerfuchs“

Zu Unrecht steht der Rote Panda im Schatten seines großen schwarzweißen Namensvetters. Im Zoo gehört er zu den Publikumslieblingen. In freier Wildbahn ist er stark bedroht. Foto: Vera Gorissen

Krefeld Der Krefelder Zoo und WWF Deutschland starten ein gemeinsames Artenschutzprojekt zum Erhalt des Roten Pandas. Der Katzenbär ist auf der Roten Liste als stark gefährdet eingestuft, weltweit gibt es keine 10.000 mehr im Freiland.

Sie gehören zu den Publikumslieblingen im Krefelder Zoo. Gerade weil sie so niedlich aussehen, bleiben viele Besucher vor dem Gehege der Roten Pandas stehen. Doch ihre Schönheit wird ihnen in der Natur zum Verhängnis. Das rotbraun leuchtende Fell des Roten Pandas ist beliebt für Pelzmützen; darum fallen viele Tiere Wilderern zum Opfer. Neben der Jagd auf die Tiere zerstören Waldbrände ihren natürlichen Lebensraum im Himalaya-Gebiet.

Rusty und Cosima klettern in ihrem Gehege im Krefelder Zoo auf Bäumen und warten, bis sie mit frischem Bambus gefüttert werden. Zum Schutz der bedrohten Tierart arbeitet der Zoo künftig eng mit dem deutschen Ableger der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) zusammen. Gemeinsam gründeten sie das „Team Roter Panda Krefeld“ und sammeln Gelder für ihre Artenschutzprojekte. Die Einnahmen sollen zum einen der Modernisierung des Krefelder Tiergeheges zugute kommen und im Zuge des Europäischen Erhaltungsprogramms (EEP) Nachwuchs fördern. Zum anderen wird ein Projekt des WWF in der Panda-Heimat Bhutan unterstützt.