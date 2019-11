Kostenpflichtiger Inhalt: Konflikt in Krefeld : Tierschützer kritisieren Fuchsjagd im Zoo

Unsere Leserin Nicole Mohr filmte diesen Fuchs spätabends auf der Buddestraße. Foto: Nicole Mohr

Krefeld Nachdem Füchse mehrere Zootiere in Krefeld getötet hatten, wurden sie gejagt. Das bringt Tierschützer vom Aktionsbündnis Fuchs in Rage. Beim Zoo gingen Hunderte Mails mit Kritik an der Vorgehensweise ein.