Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Krefeld : Der schreckliche Zoo-Brand darf nicht in eine Hetzjagd münden

Das abgebrannte Affenhaus am Tag nach dem Feuer. Foto: dpa/Marcel Kusch

Krefeld Der Brand des Affenhauses in Krefeld berührt viele Menschen in NRW. Die mutmaßlichen Verursacherinnen werden nun im Internet mit erschreckender Brutalität angegangen. So schrecklich der Vorfall ist, er darf nicht auch noch in eine Hetzjagd münden.