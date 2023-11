Wegen des neuen Artenschutzzentrum Affenpark Krefelder Zoo siedelt Berg-Anoa und Muntjaks um

Eines der vom Umzug betroffenen Tiere ist ein ganz besonderes: Der 25 Jahre alte Berg-Anoabulle Idris ist bereits Anfang September in seiner neuen Heimat auf der ehemaligen Muntjak-Anlage eingezogen und fühlt sich dort sichtlich wohl, heißt es seitens des Zoos. Lediglich der Baulärm macht dem alten Anoa ab und an etwas zu schaffen. Idris, das etwa 70 Zentimeter große Tier, das zu den Wildrinderarten zählt, kann bis zu 30 Jahre alt werden und ist auf den indonesischen Inseln Sulawesi und Buton beheimatet. „Von seinem ursprünglichem Lebensraum, dem Regenwald, ist kaum etwas übrig geblieben, weshalb dieses Exemplar wahrscheinlich das letzte seiner Art in einem europäischen Zoo ist“, informiert der Zoo. Wie viele Exemplare es überhaupt noch in ihrem natürlichen Lebensraum gibt, darüber lassen sich nur wenige Informationen finden. Die Weltnaturschutzorganisation IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resourcesschätzt) schätzt den Gesamtbestand auf weniger als 2500 Tiere und listet die Art als stark gefährdet („endangered“). Da es bereits seit langem keine Sichtungen mehr gab, ist es möglich, dass der Berg-Anoa in der Wildnis bereits ausgestorben ist. In diesem Fall wäre der Berg-Anoa im Krefelder Zoo sogar das weltweit letzte Exemplar seiner Art. Der Bulle ist das letzte Jungtier von Krefelds Zuchtpaar Jupp und Ike. Sie kamen 1975 und 1977 nach Krefeld und waren hier eines der erfolgreichsten Zuchtpaare der Welt. 15 Junge bekamen sie. Allerdings ist die genetische Verwandschaft der Tiere so eng, dass eine weitere Zucht unmöglich war. In der folgenden Generation kamen alle Kälber mit schweren Fehlbildungen auf die Welt.