Krefelder Zoo : Süßer Nachwuchs bei den Trampeltieren

Krefeld Trampeltier-Bulle Janusch hat ein besonderes Vatertagsgeschenk bekommen. Vergangene Woche wurde sein Sohn geboren. Balu heißt das Trampeltier-Baby, das nun neben Mama Greta seine Umgebung erkundet.

Momentan ist Balu noch mit seiner Mutter Greta im Stall. Er hat aber die Möglichkeiten in den Vor-Stall zu kommen, von wo aus die Besucher ihn sehen können.

Insgesamt leben drei Erwachsene Trampeltiere im Krefelder Zoo: Neben Mutter Greta (5) komplettieren Vater Janusch (9) und Trampeltierdame Xanadu die Herde. Lange Zeit gab es bei ihnen keinen Nachwuchs, im vergangenen Jahr wurde dann Baby Aljoscha geboren. Ein Jahr blieb er in Krefeld, mittlerweile lebt er in einem Zoo in Österreich.