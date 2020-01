Nach Brand in Krefelder Zoo : Diese Zoos, Vereine und Personen haben ihre Unterstützung angekündigt

Nach Brand in Krefelder Zoo

Krefeld Nach dem Brand in der Silvesternacht erlebt der Krefelder Zoo eine Welle der Hilfsbereitsch. Der Rostocker Zoo möchte etwa mit seiner Orang-Utan-Zucht helfen, aber auch Vereine starten Spendenaktionen.

Die Spendenbereitschaft sei enorm, sagt Friedrich Berlemann, der sich als Vorsitzender der Zoofreunde Krefeld für die Tiere einsetzt. Das sei bereits in der Nacht losgegangen. Oberbürgermeister Frank Meyer, der noch in der Nacht an die Unglücksstelle gefahren war, spricht von einer „Tragödie für die ganze Stadt“. Die große Welle der Hilfsbereitschaft dagegen beeindruckt. Zoomitarbeiter, die keinen Dienst hatten, Helfer vom Deutschen Roten Kreuz und der Stadtreinigung (GSAk) seien unaufgefordert gekommen, viele Zoos aus Deutschland und viele Privatleute haben Hilfe angeboten. Eine Übersicht.