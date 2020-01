Nach der Katastrophe : Zoobrücke nach dem Brand im Affenhaus wieder geöffnet

Krefeld Der Verbindungsweg zwischen Vaders- und Violstraße war nach dem Großbrand erneut gesperrt worden. Im Zoo haben die Aufräumarbeiten begonnen.

Gut zwei Wochen nach dem Feuerinferno im Affenhaus des Krefelder Zoos ist der Verbindungsweg samt Zoobrücke wieder geöffnet. Der Weg, der am Grotenburgstadion vorbei führt, wird nicht nur von Spaziergängern und Hundebesitzern genutzt, sondern ist auch eine beliebte Strecke für Radfahrer und Schulkinder, die ansonsten die Geh- oder Radwege an einer der beiden parallel verlaufenden Hauptstraßen, Berliner- oder Uerdinger Straße, nutzen müssten.

Der Zoo öffnete erstmals zwei Tage nach der Tragödie. Den betroffenen Bereich sperrte das Zoo-Team großräumig ab, so dass bereits an der Zoobrücke Schluss war. Inzwischen wurde der Bauzaun in Höhe des Spielplatzes aufgestellt. Es ist wieder möglich, Karussell und Klettergerüst zu nutzen, den Kiosk anzusteuern oder die Riesenschildkröten in ihrem Warmhaus zu beobachten.