Kostenpflichtiger Inhalt: Umzug von Krefeld nach Paris : Zoo nimmt Abschied von Gorilla Tambo

Vera Gorissen gelang dieser wunderbare Schnappschuss in dem Moment, als das Affenjunge Tambo verblüffend menschlich herzhaft gähnte. Foto: Vera Gorissen

Krefeld Das erste Gorilla-Jungtier, das in der neuen Gorilla-Anlage im Krefelder Zoo geboren wurde, wird flügge: Der siebenjährige Tambo verlässt Krefeld und zieht in eine „Junggesellenbude“ in einem Zoo in der Nähe von Paris.