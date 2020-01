Einsätze : Sieben Einbrüche am Montag in Krefeld

Sieben Einbrüche am Montag in Krefeld

Krefeld Die Polizei Krefeld hat am gestrigen Montag insgesamt sieben Einbrüche im Stadtgebiet verzeichnet. Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat die Polizei in einem Fall im Stadtteil Fischeln einen Einbrecher festgenommen.

