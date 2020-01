Nach Brand im Krefelder Zoo : So erinnern sich Leser an die verstorbenen Affen

Krefeld Nach dem Brand im Krefelder Affenhaus sind viele Zoobesucher tief betroffen. Auch unsere Leser erinnern sich an die Besuche bei den Tieren im Krefelder Zoo und ihre Erlebnisse mit ihnen.

Der Tod der Tiere ist nicht nur für die Mitarbeiter des Zoos ein schwerer Schlag - auch viele Besucher haben die Affen ins Herz geschlossen. Das Affenhaus war für viele von ihnen ein Highlight, für manche sogar der Lieblingsort im Krefelder Zoo. Einige Leser haben uns ihre schönsten Erinnerungen geschickt.

Beinahe hätte Kai Dötsch aus Geldern vor rund 20 Jahren einen Handel mit einem der Orang-Utans abgeschlossen. Er nahm an einer Führung durch das Affenhaus teil. „Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht und währenddessen eine Banane gegessen.“ Der Affe habe das gesehen und hatte wohl mehr Hunger auf die Banane, als auf den Salatkopf, der in seinem Futtertrog lag. Er hielt ihn der Gruppe beharrlich hin. „Der Gruppenleiter erklärte uns erst, dass dieser Orang-Utan immer auf Scherze aus ist.“ Doch in diesem Fall war es dem Affen wohl ganz ernst, wie der 26-Jährige weiter erzählt: „Als ich schließlich eine zweite Banane wieder in meinem Rucksack verstaute, fiel es dem Wärter auf und er erklärte uns – selbst völlig erstaunt – dass mir dieser Orang-Utan den Salat im Tausch gegen meine Banane angeboten hatte. Ich war total überwältigt und fasziniert. Leider konnte ich aus Sicherheitsgründen das Tauschgeschäft nicht eingehen, aber dieser Affe blieb mir bis heute im Gedächtnis.“

Für Melanie Döker war die Nachricht vom Tod der Affen erschütternd. Sie schreibt, dass sie den Zoo und auch das Affenhaus regelmäßig mit ihrer Familie besucht hat. „Meine Faszination galt vor allem dem Affen, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er mich eindringlich anschaute und mir irgendetwas damit sagen wollte. Er hatte einen extrem wachen Blick, was man eigentlich nur bei Menschen, nicht bei Tieren kennt.“ Doch nicht nur die Affen selbst faszinierten die Mönchengladbacherin, sondern auch der Umgang der Zoo-Mitarbeiter mit ihnen: „Wir konnten jedes Mal beobachten, wie viel Zeit sich die Mitarbeiter nahmen, um den Affen etwas beizubringen und auch, wie gut das funktionierte.“

Auch André Schwittay hat viele Erinnerungen im Affenhaus gesammelt. „Ich werde sie vermissen, sie sind ein großer Bestandteil meiner Kindheit. Ich bin mit ihnen aufgewachsen“, schreibt er. Für ihn war es etwas Besonderes, die Kinder des Gorillas Massa aufwachsen zu sehen. „Ich bin froh, dass mein Sohn diese wundervollen Tiere noch erleben konnte, auch wenn es leider viel zu kurz war. Egal ob groß oder klein – jedes einzelne Tier hat uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Massa hat bei unserem letzten Besuch meinen Sohn immer ganz genau beobachtet. Da, wo mein Sohn war, war Massa. Es sind so wundervolle und liebevolle Tiere gewesen.“ Für ihn war das Affenhaus das Highlight seiner Zoobesuche. Auch Schwittay kennt die Affen seit seiner Kindheit: „In meiner Schulzeit haben wir einmal im Quartal Obst und Gemüse für das Affenhaus gesammelt, was dann immer zwei Kinder rüber bringen durften. Das war immer wieder ein Erlebnis für uns“, schreibt er. Er kannte die Affen beim Namen und hat sich ihnen verbunden gefühlt. „Egal ob Massa uns in der Kindheit mit seinen Ausscheidungen beschmissen hat oder er an der Scheibe stand und wir ihn nachgemacht haben. Egal ob Charly wie bekloppt durchs Gehege gelaufen ist und einen Riesen Aufstand gemacht hat, das alles hat uns bis heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Werde es auch nie vergessen, als Massa die Gelegenheit genutzt hat, um mal kurz aus seinem Gehege abzuhauen.“

