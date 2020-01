Nach Brandkatastrophe : Hunderte trauern gemeinsam am Krefelder Zoo

Krefeld Die Verantwortlichen für den Brand in der Silvesternacht in Krefeld sind offenbar gefunden. Die Anteilnahme der Menschen ist groß. Am Abend kamen sie zusammen, um gemeinsam zu trauern.

Nach dem Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos in der Silvesternacht sind bereits Tausende Spenden eingegangen. „Die Spendenbereitschaft ist enorm. Bis Mittwochabend sind bei uns bereits weit mehr als 4000 Geldspenden von unterschiedlichen Menschen eingegangen“, sagte der Vorsitzende der Krefelder Zoofreunde, Friedrich Berlemann, unserer Redaktion. „Ich kann aber noch nicht sagen, wie hoch die Spenden sind. Das werden wir erst noch auf den Konten eruieren“, so der Vorsitzende. Die Zoofreunde bedankten sich bei der Bevölkerung für die enorme Anteilnahme. „Die Spenden werden dringend gebraucht“, betonte Berlemann.

Bei dem Brand am frühen Neujahrsmorgen waren rund 30 Affen gestorben, darunter auch mehrere Menschenaffen wie Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Nach Angaben des Zoos entstand ein Millionenschaden. Eine Zoosprecherin erklärte: „Das Haus ist völlig zerstört, die Überreste werden nach dem Ende der Ermittlungen abgerissen.“

Donnerstagabend kamen rund 2500 Menschen zu einer Trauerveranstaltung am Krefelder Zoo zusammen. Sie zündeten Kerzen an und hielten eine Schweigeminute ab. Oberbürgermeister Frank Meyer hielt außerdem eine kurze Ansprache.

Die polizeilichen Ermittlungen sind bereits so gut wie abgeschlossen. „Der Fall ist für uns weitgehend aufgeklärt“, sagte Kripochef Wolfgang Hoppmann am Donnerstag. Demnach ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen eine 60 Jahre alte Krefelderin und ihre beiden erwachsenen Töchter wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ihnen droht bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe bis fünf Jahre. Die drei Familienangehörigen sollen die in Deutschland verbotenen Himmelslaternen in die Luft aufsteigen lassen haben, die den Brand im Affenhaus ausgelöste. Die drei Frauen hätten sich selbst bei der Polizei gemeldet „Das ist ein sehr couragiertes und lobenswertes Verhalten. Ihnen tut das alles sehr leid. Es sind verantwortungsvolle Frauen“, sagte Hoppmann. Die Frauen gaben in ihrer Vernehmung an, nicht gewusst zu haben, dass die Himmelslaternen in Deutschland verboten sind. Sie hätte sie im Internet bestellt; auf den Verpackungen sollen keine Verbotshinweise gestanden haben. In den sozialen Netzwerken gab es bereits Drohungen gegen die Frauen.

Polizei und Feuerwehr sind gleichermaßen überrascht darüber, wie schnell sich der Brand in dem Affenhaus ausbreitete. Demnach brach das Feuer an der nordöstlichen Ecke des Daches aus. „Die Dachhaut ist nach einem Hagelschauer vor einigen Jahren mit Plexiglas erneuert worden“, so Hoppmann. Außerdem fanden Sachbrandverständige große Mengen Laub am Unglücksort. Ob beides für die Brandentwicklung eine Rolle gespielt hat, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben einer Zoosprecherin werden die Gebäude und Gehege des Tierparks regelmäßig einer Brandschutzüberprüfung unterzogen. „Das Affenhaus selbst wurde erst vor wenigen Monaten von der Feuerwehr überprüft. Es gab keine Beanstandungen“, so die Sprecherin.