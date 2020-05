Corona-Krise in Krefeld : Zoo und Friseure öffnen wieder – aber mit strengen Auflagen

Ab sofort hat die Not ein Ende: Friseure wie „Hairteam Krusenbaum“ an der Glockenspitz dürfen ihre Dienste wieder anbieten. Foto: Bärbel Kleinelsen

Vor einem Besuch im Zoo oder beim Friseur ist ein Blick ins Internet oder ein Anruf dringend zu empfehlen, um alle Änderungen zu erfahren. Im Zoo müssen Besucher den Mindestabstand einhalten, Friseure müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir erklären das Wichtigste.

Tierfreunde aufgepasst: Ab sofort hat der Krefelder Zoo wieder zu den gewohnten Zeiten, also von 9 bis 19 Uhr, geöffnet. Allerdings müssen einige Dinge beachtet werden. So müssen Besucher der Wegeführung folgen und den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Entsprechende Hinweise finden sich im Eingangsbereich. Anders als sonst müssen sich Jahreskarteninhaber momentan ebenfalls in die Kassenschlange einreihen. An einer Online-Lösung wird gearbeitet. Die Zoo-Gastronomie bietet nur Imbiss zum Mitnehmen an. Als „Einbahnstraße“ geöffnet sind Vogel- und Großtierhaus. Schmetterlings-Dschungel, Guerezahaus, Südamerika- und Forscherhaus bleiben vorerst geschlossen. Das Regenwaldhaus ist wegen Bauarbeiten ebenfalls nicht zugänglich.