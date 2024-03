Menschenaffen in Krefeld Neuartige Forschungsräume im Affenpark – Besucher können Wissenschaftlern zusehen

Der Neubau des Artenschutzzentrums Affenpark im Krefelder Zoo nimmt immer mehr Gestalt an. Von der Öffentlichkeit bislang weitgehend unbeachtet ist der Umstand, dass die neuen Gebäude so eingerichtet sind, dass dort auch Verhaltensforscher mit den Tieren arbeiten und sie beobachten können. Der Schwerpunkt des neuen Affenparks solle nicht ausschließlich in der Präsentation der Tiere für die Zoobesucher liegen, sondern auch in der Forschung und der interaktiven Lehre, erklärt Zoosprecherin Petra Schwinn. „Es wurde schon immer im Zoo geforscht“, sagt sie. Eine Studie des Max-Planck-Instituts teste aktuell in Krefeld, ob und wie sich Gorillas im Spiegel erkennen.