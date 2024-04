Neues Weibchen des größen Nagetiers der Welt Zuwachs im Zoo – Wasserschwein zieht ein

In der Tupi-Sprache in Brasilien bedeutet der Name Capybara so viel wie „jemand, der schlanke Blätter frisst“. Das kommt von ihrer Vorliebe für Gräser und Wasserpflanzen. Ärger handeln sie sich ein, wenn sie in ihren Heimatländern in Plantagen für Zuckerrohr, Wassermelonen oder einfallen. Im Zoo bekommen sie Blätter und viel Gemüse. Tagsüber ruhen die größten Nagetiere der Welt gerne am Wasser bzw. bei großer Hitze in Schlammlöchern. Droht Gefahr, so tauchen sie komplett ab und können bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben. Neugeborene können noch nicht gut schwimmen und verstecken sich lieber in dichtem Gestrüpp.