Aus dem Zoo Krefeld Urenkel von Nashorn-Bulle Usoni in freier Wildbahn geboren

Mit der Zeit haben sich die fünf Zoonashörner vollständig in ihrer neuen Heimat eingelebt und wieder komplett in Wildtiere verwandelt. Trotz einiger Rückschläge – Jasmina und Manny starben eines natürlichen Todes – ist die Geburt eines Jungtieres ein Zeichen für den Erfolg der Wiederansiedlung in einem Land, in dem Spitzmaulnashörner als ausgestorben galten. Damit wächst die Population der bis zu 1400 Kilo schweren Tiere, die als Einzelgänger unterwegs sind. Man geht davon aus, dass in ganz Afrika inzwischen rund 6500 Spitzmaulnashörner leben. Sie gelten trotz erster Erfolge aber weiter als „vom Aussterben bedroht“. Zumal bis heute täglich etwa drei Nashörner Opfer von Wilderern werden. In Nationalparks werden sie daher von Rangern oder über GPS überwacht.