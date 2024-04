Ehering und Co. Zoo Krefeld staunt über kuriose Fundstücke

Besonders gerne denkt Petra Schwinn an einen Fall zurück, in dem ein etwa vier- bis fünfjähriger Junge sein Lieblingsstofftier verloren hatte. Das kommt eigentlich ziemlich häufig vor, doch in diesem Fall kam die Familie aus Nordholland. „Das war vor zwei Jahren. Nach ihrem Besuch rief uns die Familie von Holland aus an. Ihr Sohn sei ganz panisch, er habe seinen geliebten Stoff-Affen im Zoo verloren. Wir mussten erst etwas recherchieren, doch es stellte sich heraus, dass der Affe tatsächlich abgegeben wurde. Nun konnte die Familie diesen aber nicht so schnell wieder abholen, schließlich wohnten sie nicht in der Nähe. Also verpackten wir das Stofftier schön und schickten ihn dem Jungen nach Holland“, erzählt Schwinn. Als Dankeschön gab es ein Foto von dem überglücklichen Kind, das seinen Affen Dank der Zoo-Mitarbeiter und des ehrlichen Finders wiederhatte.