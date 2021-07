Gorilladame Muna ist Mama : Krefelder Zoo freut sich über süßen Gorillanachwuchs

Gute Nachrichten gab es im Zusammenhang mit dem Affenhaus im Zoo Krefeld zuletzt ja eher selten. Umso mehr freut sich der Tierpark nun über Nachwuchs im Gorillagehege. Gorilladame Muna kümmert sich liebevoll um ihren Sohn.

Im Krefelder Zoo hat Gorillafrau „Muna“ ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Wie der Zoo am Samstag mitteilte, wollen die Pfleger in den kommenden Tagen einen Namen für den Jungen aussuchen. Er habe bereits am Mittwoch das Licht der Welt erblickt. „Muna“ kümmere sich „sehr liebevoll um ihren Sohn“. Vater ist Silberrücken „Kidogo“, der damit sein viertes Kind gezeugt hat.