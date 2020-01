Zoo Krefeld : Auch Gorilla „Massa“ soll bei Affenhaus-Brand gestorben sein

Krefeld In Krefeld ist das Entsetzen nach dem verheerenden Brand im Zoo groß. Mehr als 30 Tiere starben durch das Feuer. Darunter soll auch der bekannte Silberrücken „Massa“ sein.

Am Neujahrsmorgen herrscht Fassunglosigkeit bei vielen Krefeldern. „Ich wohne seit meiner Kindheit hier in der Nähe des Zoos, das ist eine Tragik, die kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt eine Anwohnerin. Im Tageslicht wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich: Das Affenhaus ist komplett niedergebrannt, nur Fensterrahmen und einige Stahlstreben sind noch erkennbar. Mehr als 30 Tiere starben . Unter ihnen sind Schimpansen, Orang-Utans und zwei ältere Gorillas, außerdem Flughunde und Vögel. Die Brandursache ist noch unklar. „Das kann von der Kaffeemaschine bis zur Feuerwerksrakete alles gewesen sein“, heißt es aus Zoo-Kreisen.

Am Morgen haben sich zahlreiche Zoo-Mitarbeiter und Tierpfleger auf dem Gelände versammelt. Die Fahnen des Zoos wehen auf Halbmast als Zeichen der Trauer. Viele der Mitarbeiter weinen, liegen sich in den Armen. „Die Trauer ist groß, es ist wie ein Trauma“, sagt ein Betroffener. Auch viele Krefelder Bürger sind gekommen, manche stellen Kerzen auf. Oberbürgermeister Frank Meyer schrieb bei Facebook, dass es eine Tragödie sei, was sich in der Nacht im Zoo abgespielt habe. „Die Betroffenheit vor Ort war so groß und schmerzhaft. Ich danke allen Helfenden, die in dieser Neujahrsnacht ihr Bestes gegeben haben.“