Attraktionen, Veranstaltungen und Eintrittspreise Alles rund um den Besuch im Zoo Krefeld

Welche Veranstaltungen finden im September 2023 statt? Für den 5. September lädt der Zoo zum Artenschutzvortrag ein. Am 12. September gibt es eine Nachtsafari für Erwachsene, am 24. September findet die Aktion „ZooMinis“ statt und am 30. September der Herbstabend. Es gilt zu beachten, dass einige Veranstaltungen eine Anmeldung voraussetzen. Dazu kann man sich über die Zoo Homepage informieren unter www.zookrefeld.de