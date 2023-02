Nachwuchs im Krefelder Zoo Ältestes Faultier der Welt ist nun 21-facher Vater

Jetzt leben in Krefeld insgesamt fünf Faultiere: Jan, Trine, Kalle und Jungtier Nummer 16 in der Halle des Regenwaldhauses. Hinter den Kulissen lebt noch die alte Lulu, die ebenfalls 52 ist. Lulu bekommt eine altersgerechte Kost und besonders viel Fürsorge, weil sie nicht mehr so fit ist.