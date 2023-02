Erste Begegnung zwischen Kuh Mara und Bulle Usoni Zoo hofft auf Nachwuchs bei seltenen Nashörnern

Das war Liebe auf den ersten Blick. Krefelds Nashorn-Bulle Usoni zeigte nicht nur triebhaftes Interesse an der Artgenossin Mara, die erst seit wenigen Monaten in der Seidenstadt weilt, sondern zeigte sich fast sogar charmant. Anders als in freier Wildbahn üblich gab es keine Kämpfe zwischen den seltenen Tieren. Stattdessen schien die Zweisamkeit fast zärtlich.