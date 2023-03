Neuigkeiten aus dem Zoo Krefeld Faultierbaby gestorben, Tamandua geboren

Seit Juni 2022 seien die Eltern Zora und Tomsk ein Paar. „Es hat dann wohl recht schnell gefunkt, denn Tamanduas haben eine Tragzeit von rund fünf Monaten“, so der Zoo. Tagsüber liege Zora meist schlafend in ihrer Höhle, das Jungtier dicht an sich geschmiegt. Tomsk beteilige sich nicht an der Aufzucht, habe seinen ersten Nachwuchs aber neugierig betrachtet, bevor ihn Zora verscheucht habe.