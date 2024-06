Zoofreundin der ersten Stunde Christa Lüfkens – Eine Lotto-Fee mit Auszeichnung

Der inzwischen verstorbene Ehemann Karl Otto Lüfkens hatte seine Frau einst so charakterisiert: „Christa hat in ihrem Leben viel bewegt, am meisten sich selbst.“ Diesen Satz griff der Oberbürgermeister auf und stellte das vielfältige Engagement dar. Christa Lüfkens koordinierte die Einsätze des Lotterieteams, sie organisierte den Losverkauf, sie besorgte die Preise und kümmerte sich um die Antragsstellung für die Lotterie bei der Stadt und später bei der Bezirksregierung. Als Schatzmeisterin war sie mit der Verwaltung der Mitgliedschaften sowie der Buchführung beschäftigt. In ihrer Amtszeit ist das Regenwaldhaus gebaut worden. Ein Projekt, das die Stadt ganz in die Hände der Zoofreunde gab. Und Christa Lüfkens legte los und managte im Hintergrund das Finanzielle. Sie organisierte auch Zooreisen und Zooführungen für Blinde. Und auch bei der Gründung der Vereinszeitschrift „Dschungeltrommel“ war sie dabei.