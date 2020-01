„Wir sind in der Trauerarbeit“, sagt die Sprecherin der Zoos. „Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist sehr groß. Das hilft uns sehr.“ Weiter wird auf der Pressekonferenz mitgeteilt: Die Affen können nicht beerdigt werden, da das in Deutschland gesetzlich nicht vorgesehen ist. Aktuell seien sie beim Veterinäramt, von den Pflegern konnten sie noch identifiziert werden.