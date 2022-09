Schimpansen aus dem Krefelder Zoo : Bally und Limbo erstmals in der neuen Außenanlage

Krefeld Der Krefelder Zoo hat die neue Außenanlage für die beiden überlebenden Schimpansen freigegeben. Schon nach wenigen Minuten nutzten die beiden Tiere den neuen Außenbereich. Derweil laufen die Arbeiten am Affenpark mit der Erweiterung des Gorilla-Gartens und der Planung des ersten Bauabschnittes.

Schnell war auch zu erkennen, wie gut die körperliche Fitness beider Schimpansen ist. Bally erkundete neugierig die neue Außenanlage und kletterte bis in die Metallstütze des Dachnetzes, um einen besseren Ausblick zu bekommen. In aller Ruhe fraß sie auf einem etwa fünf Meter hohen Stamm ihren Maiskolben.

Die Außenanlage bietet den Tieren viele Kletter-, Lauf- und Ruhemöglichkeiten in unterschiedlichen Höhen. Die Anlage ist zwischen fünf und sieben Metern hoch und hat ein Raumvolumen von über 800 Kubikmetern. Handwerker, Gärtner und Tierpfleger des Zoos hatten mit großem Einsatz in den vergangenen Wochen die Gestaltung ausgeführt. Die Außenanlage ist für den Besucher aufgrund seiner Randlage im Gorilla-Garten nicht einsehbar. Neu angeschaffte und installierte Technik ermöglicht in Kürze jedoch eine Präsentation der Geschehnisse im Gehege via livestream auf der Webseite des Zoos. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Langfristig gesehen wird die Anlage nach dem Umzug der Schimpansen in ihr neues Haus der Gorilla-Familie zugänglich gemacht.