Nachwuchs im Krefelder Zoo Ältestes Faultier der Welt ist wieder Vater

Sechs Monate lassen sich Faultierbabys auf dem Bauch der Mutter transportieren. Dabei lernen sie, welche Blätter sie fressen dürfen und naschen neben der Muttermilch gerne auch das „Erwachsenen-Futter“ mit. Schon mit drei bis fünf Wochen probieren die Jungtiere erstmals festes Futter, wenn die Mutter frisst. Da sie auf dem Bauch der Mutter liegen, können sie sehr gut schauen, was sie frisst und lernen so die richtige Nahrung kennen, teilt der Zoo auf seinem Instagram-Kanal mit. In der Natur nehmen Faultiere auch eiweißreiche Nahrung zu sich wie beispielsweise Eier, Insekten und kleine Wirbeltiere. „Zweifinger-Faultiere haben einen extrem langsamen Stoffwechsel, daher verlassen sie auch nur etwa alle sieben Tage die sicheren Baumwipfel und setzen am Boden in einer Mulde Kot ab“, heißt es in der Erläuterung des Zoos weiter. Die inneren Organe bei Faultieren sind anders als bei anderen Wirbeltieren fest mit den Rippen verwachsen. Daher drücken sie nicht auf die Lunge, wenn die Faultiere mit den Rücken nach unten hängen. Der Magen macht ein Drittel des Körpergewichtes aus.