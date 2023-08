Im Zoo Krefeld 260 Besucher kamen zum Tierpatentag

Die Krefelder Zooförderer betonten einmal mehr, dass alle Patenspenden ohne Abzug zum Wohle der Tiere eingesetzt werden. So fließen die Gelder beispielsweise in die Tierbeschäftigung, wie man anhand der Elefantenanlage schön sehen kann, in die Optimierung von Gehegen, aber auch in die Bepflanzung der Gehege oder in die Anschaffung von Schiebetoren, Spezial-Werkzeugen, Futterschalen, Transportboxen, aber auch in besonders hochwertiges Spezial-Futter.